Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 23. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Kararın ardından Gaziantep pozisyona serbest vuruşla devam etti.
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