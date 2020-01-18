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  4. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasındaki Gaziantep - Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 23. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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  1. dakikada Fenerbahçe'de Isla, ortaya çevrilen topa elle müdahalede bulundu ve Gaziantep penaltı itirazları yaptı. Hakem Kutluhan Bilgiç pozisyonun ceza alanı içinde olmadığını belirtti ve serbest vuruş kararı verdi.

Kararın ardından Gaziantep pozisyona serbest vuruşla devam etti.

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Gaziantep FK Fenerbahçe penaltı tartışması penaltı

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