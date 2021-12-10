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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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