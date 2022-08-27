Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem de üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı yarı izlediklerini söyledi.

İlk yarı oyuna iyi başlayamadıklarını ve golden sonra oyun disiplininden uzaklaştıklarını belirten Bulut, Antalyaspor'un iyi oyunundan dolayı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktardı.

İkinci yarıda daha farklı bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Bulut, "İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem de üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın katkıları gerçekten takıma büyük yararı oldu. Burada 5-2'lik bir galibiyet aldığımızdan dolayı havalara uçmayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Daha eksiklerimiz, hatalarımız var. Bir dahaki maça kadar zamanımız da var. Bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Futbolcularımı ve takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

