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Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile 3 yıllığına anlaştı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak Gaziantep ekibinin formasını giyen Soyalp ile yeni sezon için de görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Oyuncuyla ilgili açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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