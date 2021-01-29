Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını ve iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusundaki sorularına ilişkin olarak, "Biz açıkça dürüstçe istediğimi ifade ettik. Herkesle görüşebilir bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

- "Onyekuru ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi"

Deneyimli teknik adam, maça sonradan giren ve 2 gol atarak takıma galibiyeti getiren Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takıma tekrar transfer olması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: