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Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

10.03.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Gaziantep FK

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