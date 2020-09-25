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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Altay Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep temsilcisi, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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