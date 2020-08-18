SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec’e dikti

Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec’e dikti

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.08.2020 20:04 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nın Teknik Direktörü Marius Sumudica, en çok yapmak istediği transferi açıklayarak, “Her sistemde iki oyuncumuz olacak, bakalım göreceğiz. Romanya’dan gol kralı Denis Alibec, onu burada görmeyi çok isterim” dedi.

Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec’e dikti

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Afyonkarahisar’da hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri Zvonimir Kozulj, Çağlar Şahin Akbaba ve Cenk Enver Şahin de yer alırken, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Furkan Soyalp de antrenmanda yerini aldı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli hocası Marius Sumudica, kampa girdikleri Afyonkarahisar’da imkanların çok iyi olduğunu kaydetti. Kamp için önce tercih edilen ancak sonrasında antrenman sahaları iyi olmadığı için Afyonkarhisar’a geldiklerini ifade eden Marius Sumudica, “Afyonkarahisar çalışmak için çok iyi imkanlara sahip. 3 haftamız var. Çalışmalara devam ediyoruz. Bütün imkanlara, olanaklara sahibiz. İyi çalışmak istiyorum oyuncularımın performansını burada gözetlemek istiyorum. Umarım bu hazırlık etabını sakatsız bir şekilde bitiririz" dedi.

"YENİ TRANSFERLER FİZİKSEL OLARAK İYİLER"

Gazetecilerin soruları üzerine yeni transferlerin durumu ve en çok transfer etmek istediği oyuncunun ismini de açıklayan Marius Sumudica açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni transferler fiziksel olarak iyiler. Bugün sadece koşu yaptılar. Koşuda da kendilerini iyi gördük. Aramıza üç yeni oyuncu katıldı. Bursaspor’dan Çağlar Şahin Akbaba, Bosna-Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj ve Cenk Enver Şahin katıldı. Bunlar benim beğendiğim istediğim oyunculardı.
Geçen sene bizde kiralık olarak oynayan Furkan’ı kadromuza kattık. Muhammet Demir ile bir yıl daha kiralık olarak anlaştık. Her sistemde iki oyuncumuz olacak, bakalım göreceğiz. En çok gol kralı var Romanya’dan Denis Alibec onu burada görmeyi çok isterim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Muhammet Demir ile yollar ayrıldıMuhammet Demir ile yollar ayrıldı
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İstanbul'daki atış poligonunda şok intihar teşebbüsü!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
Mustafa Cengiz'den şok açıklama!
Mustafa Cengiz'den şok açıklama!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Sosa resmen Fenerbahçe'de!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Gaziantep FK gözünü Romanya gol kralı Denis Alibec’e dikti
Romanya gol kralı Denis Alibec, Gaziantep yolunda
Gaziantep FK kamp için rotayı Afyonkarahisar’a çevirdi
Gaziantep FK’ya kamp şoku
Gaziantep FK'den Muhammet Demir'e veda
Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Zvonimir Kozulj Gaziantep FK'da
Zvonimir Kozulj Gaziantep FK'da
Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Gaziantep FK, transferlere devam ediyor
Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in bonservisini alıyor
Gaziantep FK'da yeni transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.