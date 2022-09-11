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Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

11.09.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. Oyuncularımın 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum"

Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmada oynadıkları oyunun karşılığının 3 puan olduğunu söyledi.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, aldıkları maç sonunda aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olmadığını belirtti.

Oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydeden Uçar, şöyle devam etti:

"Normal şartlarla 1 puanla Ümraniyespor teknik direktörü olarak benim burada mutlu olmam lazım ama mutlu muyum? Maalesef değilim. Bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. Oyuncularımın 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. İlk yarı itibarıyla tamamen istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen oyun oynadık. İkinci yarıda onlar bir değişiklik yaptı. Hafif dengeler gibi oldular ama oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. 60. dakikada verilen bir penaltı bizi biraz dengemizi bozdu. Açık ve net söyleyeyim sonrasında tekrar yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızı biraz da kenardan itmemizle beraber tekrar oyuna ağırlık koyduk. Ofansif anlamda aldığımız riskler ve karşılığını 87. dakikada penaltıyla 1-1 biten bir müsabaka. En başta oyuncularımın ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı, taktiksel sadakatten dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum."

- "Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum.

Ligde oynadıkları 6 maçta oyun olarak kaybetmediklerini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Oyun olarak 6 haftada Trabzon maçının belki son 5-10 dakikası hariç oyun olarak kaybetmeyen bir Ümraniye takımı ama karşılığında şu anda maalesef 2 puanımız var. Beni üzen şu anda biraz da açıkçası gergin olmamı sağlayan şey bu. Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum. Bundan sonraki maçlarda da sahaya tamamen oyun anlamında karakter koyan, iyi futbol seyrettirmeye çalışan, istediği oyunları oynamaya çalışan bir Ümraniye takımı izlettirmek istiyoruz. Bundan sonraki ekibimle ve oyuncularımla beraber en büyük amacım bu olacak."

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