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Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18.08.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapıldı.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktörü Erol Bulut ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Yaş Altı Milli Takımı'mızla şampiyonluk yaşayan Arda Kızıldağ'ı tebrik etti.

Gaziantep FK yarın yapacağı antrenmanın ardından Hatay'a hareket edecek.

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Gaziantep FK atakaş hatayspor

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