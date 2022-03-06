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Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

06.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Gaziantep FK

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