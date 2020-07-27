Gaziantep FK istikrarla kazandı

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de tutturmuş oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşın 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, 11 kez galibiyet sevinci yaşadı, 13 defa berabere kaldı, 10 sefer de yenilgiden kaçamadı.

Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, iç ve dış saha maçlarında da birbirine yakın bir performans gösterdi.

Sahasında 6 galibiyet alıp 7 kez berabere kalan Gaziantep FK, bu performansıyla 25 puanı hanesine yazdırdı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, deplasman maçlarında ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı, 6 sefer beraberliği bozamadı ve 21 puan topladı.

- Yenilmezlik serisi

Gaziantep ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performansla da farkını ortaya koydu.