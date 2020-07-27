YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK istikrarla kazandı

Gaziantep FK istikrarla kazandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk yılını geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, kadro yapısından maçlarda aldığı sonuçlara kadar birçok alanda istikrarlı bir görüntü çizdi - Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, salgın sonrasında ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı oldu - Geride kalan 34 haftada 26 ismin kadrosunda yer aldığı Gaziantep ekibinde, 10 oyuncu en az 25 maçta görev alarak takımın iskelet kadrosu korundu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de tutturmuş oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşın 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, 11 kez galibiyet sevinci yaşadı, 13 defa berabere kaldı, 10 sefer de yenilgiden kaçamadı.

Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, iç ve dış saha maçlarında da birbirine yakın bir performans gösterdi.

Sahasında 6 galibiyet alıp 7 kez berabere kalan Gaziantep FK, bu performansıyla 25 puanı hanesine yazdırdı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, deplasman maçlarında ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı, 6 sefer beraberliği bozamadı ve 21 puan topladı.

- Yenilmezlik serisi

Gaziantep ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performansla da farkını ortaya koydu.

Salgın sonrasında ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan Gaziantep ekibi, son hafta Malatya deplasmanında elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

- En golcü Kayode

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon 49 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular içerisinde 10 kez gol sevinci yaşayan Kayode, takımının en skorer ismi oldu.

Bu oyuncuyu 7 golle Maxim, 6'şar golle Djilobodji ve Twumasi izledi. Güray Vural'ın 5 kez rakip fileleri havalandırdığı takımda, Kenan Özer ile Muhammed Demir 3'er kez, Diarra 2 kez gol sevinci yaşadı. Sousa, Pawlovski, Furkan Soyalp, Kana Bıyık, Jefferson, Oğuz Ceylan ve Chibsah ise takımlarına birer golle katkı sağladı.

- Kadronun değişmez ismi Tosca

Gaziantep Futbol Kulübü, sezon boyunca kadrosunda da istikrarlı görüntüsünü korudu.

Bu sezon Süper Lig maçlarında 26 isme şans tanınan Gaziantep ekibinde, geride kalan 34 maçın tamamında da görev alan Alin Tosca, Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadrosundaki değişmez isim oldu.

Tosca'dan sonra kadroda en çok tercih edilen isimler ise 33'er maçla Djilobodji ve Kana Bıyık, 31 karşılaşmayla Günay Güvenç ve 30 mücadeleyle Oğuz Ceylan oldu.

Gaziantep ekibinde 10 isim de ligde 25'ten fazla maçta görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Gaziantep'te düğünlere Kovid-19 denetimi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Suruç'ta Katliamda Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu, Cenazeler Gönderildi (3)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.