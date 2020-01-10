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  4. Gaziantep FK, kaleci Lontigkin ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, kaleci Lontigkin ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, kaleci Lontigkin ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile Rus kaleci Giouri Lontigkin'in yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Lontigkin ile olan sözleşme karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Açıklamada, "Lontigkin'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki Lontigkin ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev alan Rus kaleci, bu sürede kalesindeki toplam 10 gole engel olamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Gaziantep FK Süper Lig Yuri Lodigin

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