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Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısına galibiyet hasretine son vermek için çıkacak

30.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta saha oyuncusu Marko Jevtovic: - "Bizim önceliğimiz tabii ki bu maçtan üç puan çıkarmak"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Spor Toto Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, yarın 8. hafta maçında konuk olacağı Kasımpaşa önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bu sezon lige iyi başlayan ve ilk dört haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, son üç haftada ise galibiyet alamayarak taraftarını üzdü.

Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puan toplayan Gaziantep ekibi, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor ve HangiKredi Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp, Galatasaray'a 2-1, Trabzonspor'a da 3-2 mağlup oldu.

- Tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi

Kırmız-siyahlı ekip bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 7 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Bu oyuncuyu 3 golle Alexandru Maxim takip ediyor.

Puan cetvelinde 9. sırada yer alan ve son üç maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.

- Jevtovic: "Biz tamamen bu maça odaklanmış durumdayız"

Orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, AA muhabirine, sezon başında takıma dahil olduğunu hatırlattı.

Kısa sürede takıma adapte olduğunu ve hocanın kendisine güvendiğini ifade eden Jevtovic, geride kalan haftalarda sürekli ilk 11'de sahaya çıktığını dile getirdi.

Taraftarların kendilerinden galibiyet beklediğini anlatan Jevtovic, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Ligde kolay maçın olmadığını vurgulayan Jevtovic, "Hazırlıklar her hafta olduğu gibi çok iyi gidiyor. Biz tamamen bu maça odaklanmış durumdayız. Kasımpaşa şu an gerçekten çok iyi durumda. İyi form yakaladılar. Zaten ligde her takım birbirini yenebiliyor. Yarışmacı ve rekabetçi bir lig. Bizim bu maçta daha az hata yaparak oynamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ama bizim önceliğimiz tabii ki bu maçtan üç puan çıkarmak. Hedefimiz ve çalışmamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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