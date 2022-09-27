Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Siyah-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz