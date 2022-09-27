YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Abdulkadir Parmak, Mustafa Eskihellaç ve Kuzey Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Siyah-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltıGÜNCELLEME - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıMardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildiMalatya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK hazırlık

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:15
Öğle
12:27
İkindi
15:50
Akşam
18:28
Yatsı
19:43
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.