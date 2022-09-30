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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

30.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, İstanbul'a hareket etti.

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Süper Lig Kasımpaşa Gaziantep FK hazırlık

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