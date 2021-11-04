Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.



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