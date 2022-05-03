Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.



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