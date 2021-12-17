Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.



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