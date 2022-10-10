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Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

10.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman gruplar halinde çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Gaziantep FK hazırlık

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