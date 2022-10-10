Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman gruplar halinde çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz