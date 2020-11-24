Gaziantep FK kupa maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Serik Belediyespor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı Başkan Vekili Mahsum Altunkaya da izledi.
Gaziantep temsilcisi bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip yarınki mücadelede, sakatlığı devam eden Junior Morais ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 oyuncudan yararlanamayacak.