YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK kupa mesaisine başladı

Gaziantep FK kupa mesaisine başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.12.2020 20:52 | Son Güncelleme

Gaziantep FK kupa mesaisine başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından bugün kente gelen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Başakşehir maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise dayanıklılık koşuları sonrasında çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gaziantep temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:30
İkindi
15:01
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

A. Bertan Eczanesi
Sehitkamil
Aras Eczanesi
Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.