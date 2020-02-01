Gaziantep FK, lider Sivasspor'u konuk ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 41 puanla lider olan Sivas ekibine karşı ev sahibinin 24 puanı bulunuyor.

İkinci yarıdaki 2 maçını da kaybeden kırmızı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçında ligin ikinci yarısında puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor.

- 3 oyuncu sakat, 4 oyuncu sınırda

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlıkları nedeniyle bu maçta 3 oyuncudan yararlanamayacak.

Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Sivasspor maçında, yeni transferler kaleci Haydar Yılmaz, Andre Sousa ve Alexandru Maxim ise teknik heyetten görev bekleyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte geçen hafta kart cezaları nedeniyle görev alamayan Oğuz Ceylan ile Diarra da forma bekleyecek.

Gaziantep ekibinden 4 oyuncu ise Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmesi halinde ligin 21. haftasındaki Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

