Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

Lige verilen aradan adeta güçlenerek çıkan Güneydoğu ekibi, pandemi sonrasında ise 5 maça çıktı. Sırayla MKE Ankaragücü (1-1), Galatasaray (3-3), Fraport-TAV Antalyaspor (1-1) ile berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, daha sonraki haftalarda da Yukatel Denizlispor'u 1-0, İttifak Holding Konyaspor'u da 3-1 yendi.

Düşme hattından çıkma mücadelesi veren Kayseri ekibine karşı puan arayışlarını sürdürecek olan Gaziantep FK, ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

- Sumudica memnun

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ligin başlamasıyla zaman zaman kendilerine yakışmayan performans sergilemelerine rağmen pandemi sonrasındaki takımın durumundan memnun olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularım da son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Şu an bizim adımıza ligde kalmak gibi bir endişe söz konusu değil. Ayrıca Avrupa'ya gitme gibi bir durumumuz da yok. Ancak kulübün kendini ispatlaması ve daha iyi konumda olabilmesi için mümkün olduğunca puan toplamalıyız. Düşme hattında veya şampiyonluk yarışında gibi mücadeleye devam edeceğiz. Rakibin durumuna bakmaksızın lig yeni başlıyor gibi çalışacağız."

