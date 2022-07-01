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Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak

01.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak

GAZİANTEP (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yarın saat 16.00'da Orenburg ile karşılaşacak.

Gaziantep temsilcisi, sezonun ilk hazırlık maçında dün karşılaştığı Romanya temsilcisi Hermannstadt'ı 1-0 mağlup etmişti.

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Süper Lig Gaziantep FK hazırlık maçı

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