YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, sezonu 46 puanla tamamladı

Gaziantep FK, sezonu 46 puanla tamamladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.07.2020 00:05 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, sezonu 46 puanla tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek, sezonu 46 puanla kapattı.

Ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Bugün oynanan ligin son maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Papy Djilobodji'nin 63. dakikada kaydettiği golle 1-0 geçen Gaziantep temsilcisi, 46 puana ulaştı.

Puan sıralamasında kendisine 8. sırada yer bulan Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de yakalamış oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşı 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performanla da farkını ortaya koydu.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyerek salgın sonrasında yenilgi yüzü görmeyen ligin tek takımı haline gelen Gaziantep ekibi, Malatya deplasmanından elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:24
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Batıkent Eczanesi
Sehitkamil
Can Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.