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Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

27.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından Antalya'da toplanan takım, teknik direktör Erol Bulut'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alan çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, hava muhalefetinden dolayı Antalya'ya gelemeyen Caulker ile Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Muhammet Demir ve Vetrih katılmadı.

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Sivasspor Gaziantep FK

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