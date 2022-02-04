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Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

04.02.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor,'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep'e dönüp maç saatini bekleyecek.

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