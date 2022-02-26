Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Altay'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Altay'la karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan 26 haftalık periyotta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 36 puanla 10. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski, Halil İbrahim Pehlivan ve Mendyl, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

- Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği puanları almakta zorlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.



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