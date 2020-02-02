YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün taraflarları, karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraflarlarını çiçekle karşıladı.

Gaziantep FK taraftarları, saat 16.00'da oynanacak karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraftarlarıyla, otoban doğu gişelerinde buluştu.

Asil Şahinler Grubu tribün lideri Mesut Çamurcu, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek için taraftarları karşıladıklarını söyledi.

Çamurcu, taraftarlara çiçek takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Gaziantep FK Taraftar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Diyarbakırspor gol yağdırdı

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Op. Dr. Sezen Buko Medical Park’ta

Op. Dr. Sezen Buko Medical Park’ta

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.