Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un yabancı hakem için söylediklerine tepki yağıyor!

Gaziantep FK, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdürüyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kamp süreci, devre arasında takıma dahil edilmesi planlanan oyuncular, takımın hataları, ligdeki durumları, fikstür ve yabancı hakem konusu gibi bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERDEN GERÇEKTEN TAKIMLAR ÇEKTİ, SIKINTILAR YAŞANDI"

Erol Bulut, yabancı hakem konusu hakkında ise şunları söyledi:

"Hakemlerden gerçekten takımlar çekti, sıkıntılar yaşandı. Benim takımlarım da dahil. Geçen sene sıkıntılar yaşadım, bu sene de yaşadım. Başka takımlar da doğal olarak yaşıyor ama yabancı hakemlerin ülkemize gelip maçlarımızı yönetmesi biraz moralimizi bozar. Buradaki hakemlerimizin ikinci yarı kendilerini toparlayıp daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.



