YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır"

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.12.2020 22:10 | Son Güncelleme

"Asla, 'İnsanlar elimi öpmeye çalışıyor, önümde diz çöküyorlar, bu şehirde kendimi tanrı gibi hissediyorum.' tarzında bir açıklamam olmamıştır"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, bir sosyal medya hesabının da olmadığını duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Rumen teknik adam, bugün öğle saatlerinden itibaren şahsının söylediği iddia edilen sözlerin gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Gaziantep şehrini ve insanlarını her zaman çok sevdiğini ve onlara büyük saygı duyduğunu aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Asla, 'İnsanlar elimi öpmeye çalışıyor, önümde diz çöküyorlar, bu şehirde kendimi tanrı gibi hissediyorum.' tarzında bir açıklamam olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanların dinine olan inançlarına saygılıyım ve kendim hakkında da hiçbir zaman bu tarz benzetmeler yapmam. Bu sözlerin hiçbirini kullanmadım ve ekibim tarafından bana iletildiğinde de büyük üzüntü duydum. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak kabul ettiğimi her zaman dile getiriyorum. Hiçbir Türk vatandaşının söylemediğim sözler dolayısıyla üzüntü duymasını istemem. Taraftarlarımızın ve Türk spor kamuoyunun bilgisine sunarım."

​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Badem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.