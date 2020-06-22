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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Galatasaray maçı yorumu:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın ilk dakikasından son anına kadar pes etmediler, mücadeleden vazgeçmediler. Hak ettiğimiz puanı hanemize aldık" - "Bu tablo üzerinden yorum yapacak olursam, son haftalara doğru düşme stresi yaşamamayı umut ediyorum"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele sergileyip, hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın Türkiye’nin en büyük camialarından biri olduğunu ifade etti.

Her ne kadar eksikleri olsa da kadro derinliği nedeniyle Galatasaray karşılaşmalarının her zaman zorlu geçeceğini aktaran Sumudica, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın gücünü biliyorduk ve zorlu bir maçın bizi beklediğine kendimizi hazırlamıştık. Buna göre de takımla sık sık bir araya gelmiştik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın ilk dakikasından son anına kadar pes etmediler, mücadeleden vazgeçmediler. Hak ettiğimiz puanı hanemize aldık. Özellikle maçın son bölümlerinde Galatasaray gibi bir takımın zaman geçirmek için çaba gösterdiğine şahit olduk. Yenilsek bile bunu sağlayan oyuncularıma teşekkür ederdim."

- "Düşme stresi yaşamamayı umut ediyorum"

Ligin sonuna yaklaşıldıkça her maçın öneminin daha da arttığını anlatan Sumudica, "Ligde kalan maçlarımıza baktığımızda rakiplerimizle karşılaşacağız. Her maç artık hem bizim hem de rakiplerimiz için final niteliğinde geçecek. MKE Ankaragücü maçında bunun örneklerinden birini yaşadık. Şu an 34 puanımız var. Alacağımız bir galibiyetle, daha da rahat bir konuma geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüpte herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Rumen teknik adam, "Bu tablo üzerinden yorum yapacak olursam, son haftalara doğru düşme stresi yaşamamayı umut ediyorum. İyi bir futbolcu grubuna sahibim ve onlar benim beklentilerimin net olarak farkında." diyerek sözlerini tamamladı.

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