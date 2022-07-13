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Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarını Düzce'de sürdürüyor

13.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarını Düzce'de sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, kampta teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Yoğun sis altında yaklaşık 1 saat süren son antrenmanda futbolcular ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Kımızı-siyahlı ekip, yarın Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Üçüncü etap çalışmalarına 11 Temmuz'da başlayan Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de tamamlayacak.

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