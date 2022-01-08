YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından

Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından

08.01.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Futbolcularım bugün hem hücum anlamında hem defans anlamında detayları iyi yerine getirdi, nitekim 3 puan aldık"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularının iyi mücadele ettiklerini ve 3 puan aldıklarını belirtti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Bulut, şunları aktardı:

"İlk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarı biraz kontrolü elden vermiş gibi gözüktük, 20-25 dakika. Bir gol bularak yarattıkları pozisyonlardan ikinciyi de bulabilirlerdi ama futbolcularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncular iyi katkı sağladı. Üçüncü golle rahatlamış olduk. Bir pozisyon daha vardı değerlendiremedik. İlk yarı zaten yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, 3-0 hatta 4-0 içeri girebilirdik. Futbol işte bazen yakaladığınız pozisyonları bazen iyi değerlendiriyorsunuz maçı kazanıyorsunuz, bazen fazlasıyla pozisyona girip değerlendiremiyorsunuz, maçı kaybediyorsunuz. Detaylar çok önemli. Futbolcularım bugün hem hücum anlamında hem defans anlamında detayları iyi yerine getirdi, nitekim 3 puan aldık."

Bulut, hakemin kararlarıyla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Hakemin yönetimiyle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben de bazı pozisyonlardan çok memnun olduğumu söyleyemem ama penaltı pozisyonunda ondan önce bizim futbolcumuza bir faul vardı. Ondan dolayı zaten penaltıyı vermedi. Her pozisyonu tek tek değerlendirsek ilk yarı zaten Caner'e kırmızı kartı vermiş olması gerekirdi. Onu zaten vermiş olsaydı ilk yarı maç bitmişti."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Balcı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.