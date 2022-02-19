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Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

19.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Gaziantep ekibi ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Stankovski ve Halil İbrahim Pehlivan maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan ve hafta içi takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışan Figueiredo'nun durumu ise maç saati belli olacak.

- İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 11 maçın 9'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı.

Evinde 11 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

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Adana Demirspor Gaziantep FK

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