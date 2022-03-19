Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 37 puan topladı.
Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Merkel, Mendyl ve Borven, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
- İç sahada sadece 1 yenilgisi var
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 37 puanın 31'ini seyircisi önünde elde etti.
Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.
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