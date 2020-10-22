YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Gaziantep FK yönetiminde yeni görev dağılımı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yönetim kurulu toplantısının ardından yeni görev dağılımı belli oldu.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, karşılıklı görüş alışverişiyle yönetimde yeni bir görev dağılımı yaptıklarını belirtti.

Yeni görev dağılımının hayırlı olmasını temenni eden Büyükekşi, ''Şehrimizin ve taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Adımıza yakışır sonuçlar almak için yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulundaki yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Mehmet Büyükekşi.

Başkan vekilleri: Mahsum Altunkaya, Cevdet Akınal, Cengiz Şimşek.

Asbaşkan: Müslüm Özmen.

Kurumsal ilişkiler ve iletişim sorumlusu: Cihan Koçer.

Futbol şube sorumlusu: Yusuf Ziya Demsoy.

Taraftar irtibat sorumlusu: Sedat Özdinç.

Etik temsilcisi: Samet Bayrak.

Yönetim kurulu üyeleri: Erhan Özmen, Mesut Çakmak, Mehmet Tuncay Yıldırım, Ahmet Fikret Kileci, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mehmet Ziylan. Fahrettin Kaplan.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Teknopanel Genel Müdürü Kahveci: “Yıl sonu ihracat hedefimiz 25 milyon dolar”
Teknopanel Genel Müdürü Kahveci: “Yıl sonu ihracat hedefimiz 25 milyon dolar”
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek
MHP’den "En İyi Narkotik Polisi:Anne" projesine destek

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:20
İkindi
15:23
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Fazilet Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
(özel Haber) 44 Yıldır Çakmak Gazı Dolduruyor
(özel Haber) 44 Yıldır Çakmak Gazı Dolduruyor
Gaziantep’te Kedi Evi De Hizmete Açıldı
Gaziantep’te Kedi Evi De Hizmete Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.