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Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçının ardından

06.05.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Rakip inanılmaz stresli oynadı, bunu değerlendiremedik"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, rakibin stresli oynadığını ancak bunu değerlendiremediklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş maçında önemli oyuncularının sakatlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dün Cardoso sakatlandı bugün İlhan Parlak maç içinde sakatlandı. Pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı karşı karşıya ve direkten dönen topumuz var. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar var. Bugün 3-4 oyuncu aramızda olsaydı farklı maç izlerdik. Rakip inanılmaz stresli oynadı, bunu değerlendirebilirdik. Salı günü Kayseri için tarihi maça çıkacağız. Kupa maçına odaklanacağız. İnşallah orada adımızı finale yazdırmak istiyoruz."

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