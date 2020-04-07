Gaziantep FK'de 4 oyuncu yurt dışındaki ailelerinin yanına gitti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen 16 futbolcunun Gaziantep'te bulunduğu, 4 futbolcunun yurt dışına gittiği ve 7 oyuncunun da kendi şehirlerine döndüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından takımın 5 Mayıs Salı günü toplanarak tesislerde çalışmalara başlamasının planlandığı ifade edildi.

Bu süreçte her zaman insan sağlığını ön planda tutarak hareket eden yönetim kurulunun, verdiği son kararla futbolculara seyahat yasağını kaldırdığı ve süreci evlerinde atlatmaları konusunda önerilerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Günlük olarak futbolcularımızla görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, futbolcularımızın ülkelerine veya şehirlerine gidişlerine de dolaylı olarak izinler verilmiştir. Şu an takımımızda yer alan 16 futbolcumuz Gaziantep'te bulunurken, 4 futbolcu ülkesine gitmiş olup, 7 oyuncu da kendi şehirlerine dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Toplanma planından 14 gün önce herkesin kentte olması gerektiğinin tüm takıma bildirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: