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Gaziantep FK'de neşeli antrenman

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'de neşeli antrenman

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin antrenmanında neşeli anlar yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan futbolcular, renkli görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Gaziantep FK Kar Süper Lig

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