Gaziantep FK'den orta sahaya takviye

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Iraklı orta saha oyuncusu Osama Rashid'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen 29 yaşındaki Osama Rashid ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Osama Rashid, başkan vekilimiz Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Osama Rashid'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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