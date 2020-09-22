YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz"

Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz"

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.09.2020 19:40 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'li futbolcu Pawel Olkowski: "İzmir'e galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Gaziantep FK'de savunma oyuncusu Pawel Olkowski, İzmir'e 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Gaziantep FK, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerde sürdürdü.

Olkowski, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Geçen hafta sadece bir puan kazanabildiklerini ifade eden Olkowski, "Bunun için gerçekten üzgünüz. Son saniyelerde gelen golden dolayı 2 puanı kaybettik. Bundan dolayı morelimiz çok bozuk ama önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu hafta umarım daha iyi sonuç alırız." diye konuştu.

Polonyalı futbolcu, deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasına iyi sonuç almak için gideceklerini ifade ederek, "İzmir'e en iyi sonuç almak için gidiyoruz. Bizim için de en iyi sonuç mutlak galibiyet. Galibiyet için gidiyoruz umarım 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
MŞÜ’den bal üreticilerine “Kafkas” ırkı arı önerisi
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Başkentte ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde saha personeline tek tip kıyafet
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi
Muğla Milli Eğitim’den ‘Sınırsız eğitim’ projesi

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:28
İkindi
15:54
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Şeyda Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Karataş Eczanesi
Sahinbey
Doğu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Maçın ardından
Maçın ardından
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.