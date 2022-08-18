YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor:

Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor:

18.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Takımın güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayan, zirveyi kovalayan bir takım olacağımızı düşünüyorum"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Avrupa kupalarına katılmak için çalışan ve zirveyi kovalayan bir takım olacaklarına inandığını söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Jevtovic, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk iki haftasında gösterdiği performansının iyi ve kötü tarafları olduğunu belirtti.

Performansının yükselmesi için çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Jevtovic, "Bazı yerleri geliştirmemiz lazım. Bazen kendi analizimi yapıyorum, takım olarak analiz yapıyoruz. Değiştirmemiz gereken yerleri çalışıyoruz. Takımı sezon sonunda iyi bir yerde görmek istiyorum. Hırslı biriyim ve bu yüzden iyi bir takımda olmak istiyorum. Ligin zirvesinde hedefleri olan bir takımda olmak istiyorum." dedi.

Süper Lig'de daha önce Konyaspor'da forma giydiğini ve Gaziantep'e karşı oynamakta zorlandığını dile getiren Jevtovic, şöyle devam etti:

"Gaziantep, iyi futbolculardan kurulan bir ekip. Buradaki arkadaşlarımızı daha önceden tanıyorum. Konya'dayken rakiptik, çok iyi futbolculardı. Şimdi geldim buradayım, kendilerine de büyük saygı duyuyorum. Takımın güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayan, zirveyi kovalayan bir takım olacağımızı düşünüyorum."

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun bakımda olmasından dolayı MKE Ankaragücü maçını Hatay'da oynadıklarını anımsatan ve kendilerini desteklemek için bu kente gelen taraftarlara teşekkür eden Jevtovic, "Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Zor durumlarda da desteklerine daha çok ihtiyacımız var. Bizleri destekledikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyorGaziantep FK, Hatayspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:
Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandıSinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Marko Jevtovic Gaziantep FK futbol

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:27
Yatsı
20:49
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Taktı ama çıkaramadı! Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Taktı ama çıkaramadı! Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.