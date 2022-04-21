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Gaziantep FK'li Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı

21.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'li Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker'ın, antrenmanda bir pozisyon sırasında arka adalesinde hissettiği ağrının ardından yapılan tetkiklerde sol arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi Sırbistan'da gerçekleştirilecektir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Steven Caulker Gaziantep FK

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