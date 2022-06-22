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Gaziantep FK'nin altyapı seçmelerine yoğun ilgi

22.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'nin altyapı seçmelerine yoğun ilgi

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin altyapı kategorilerinde oyuncu seçmeleri yoğun ilgiyle devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2004 ve 2015 doğumlu futbolcu adayları arasında düzenlenen seçmelerde üçüncü günün geride kaldığı ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin seçmelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep FK Altyapı Koordinatörü İsmail Acar, seçmelere Türkiye'nin farklı şehirlerinden futbolcu adaylarının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

İlginin kendilerini memnun ettiğini belirten Acar, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin birçok kentinden adayların buraya gelmesi, Gaziantep şehrinin bir futbol şehrine dönüştüğünü gösteriyor. Bizlerin amacı da öncelikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sporla yaşamalarını sağlamak. Daha sonraki amacımız ise Gaziantep Futbol Kulübü bünyemizde önce güçlü bir altyapı oluşturup A takımımıza yeni yıldız adayları kazandırabilmek. Bunun için oldukça yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Seçmeler yarın 2004 ve 2005 doğumlu adayların katılımının ardından son bulacak.

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