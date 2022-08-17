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Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

17.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon formalarını satışa sundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süre önce lansmanı yapılan 4 farklı formanın satışı, Sanko Park AVM'deki GFK Store mağazası ve mağazanın internet sitesinde başladı.

Taraftarlar, satın aldıkları formalara futbolcu, kendi numara ve isimlerinin baskısını yaptırabilecek.

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Gaziantep FK forma mağaza satış

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