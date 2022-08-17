Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları satışa sunuldu

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon formalarını satışa sundu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir süre önce lansmanı yapılan 4 farklı formanın satışı, Sanko Park AVM'deki GFK Store mağazası ve mağazanın internet sitesinde başladı.
Taraftarlar, satın aldıkları formalara futbolcu, kendi numara ve isimlerinin baskısını yaptırabilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz