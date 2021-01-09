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Gaziantep FK'ye Sivasspor freni

09.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Ligdeki son 15 maçında mağlup olmayan Gaziantep temsilcisinin yenilmezlik serisi, Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle son buldu

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübünün, 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezona 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlamasına rağmen devam eden haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Gaziantep temsilcisi, uzun bir aradan sonra bir maçtan eli boş ayrıldı.

Sivasspor karşısında maçın hemen başında Maxim ile öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 15 maçlık seriyi de kaybetti. Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı 15 lig müsabakasında yenilmeyen ve bu sürede 8 galibiyet, 7 de beraberlik elde eden Gaziantep FK'nin, serisi Sivasspor maçıyla son buldu.

Bu mağlubiyetle 31 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

- Eksikler hissedildi

Gaziantep FK kadrosunda Sivas deplasmanı öncesinde hissedilen eksikler, kadro oluşturma noktasında da teknik heyeti zorladı.

Sivasspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Dicko, Kana Bıyık ve Andre Sousa kadroda yer alamadı.

Öte yandan, kart cezaları nedeniyle Alin Tosca ve Junior Morais'in de formadan uzak kaldığı Gaziantep temsilcisinde, kart cezası yüzünden teknik direktör Marius Sumudica da yedek kulübesinde bulunamadı.

Teknik heyet, Sivasspor karşılaşmasında kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bu kapsamda ligde çok fazla şans bulamayan Kubilay Aktaş ile Jefferson'un ilk 11'de başladığı kırmızı-siyahlı ekipte, bazı isimlerde de mevki değişikliğine gidildi.

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