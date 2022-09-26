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Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi

26.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen takımın antrenörü Barış Ayaz: "Amacımız kentteki gençleri voleybola kazandırmak ve sevdirmek. Özellikle kentin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan gençleri uyuşturucu, sigara, alkol ve terörden uzak tutmak adına yapılan bir çalışmaydı. Efeler Ligi'ne yükselmeyi de hedefliyoruz" - "Kentte voleybolda olumlu yönde gerçek bir ivme yakaladık"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki gençlerin voleybola yönlendirilmesi için kurulan ve Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ni hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle 2 yıl önce kurulan ve geçen yıl play-off turuna kalarak bir üst lige çıkan Gençlik Spor Voleybol Takımı, müsabaka kazanmanın önünde edindiği görevle dikkati çekiyor.

"Vitrin" takım olarak nitelendirilen Gençlik Spor Voleybol takımı ile kentin özellikle dezavantajlı bölgesindeki gençlerin kötü alışkanlıkların kurtulması ve voleybola yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Takım antrenörü Barış Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takıma 2'si yabancı olmak üzere 7 transfer yaptıklarını ifade eden Ayaz, "Takımımız lige hazır durumda. Bir ay önce hazırlıklara başlandı ve birtakım yüklenme yapıldı. Şu an müsabaka dönemine hazırlanıyoruz. Takımımızı kurarken bize bir takım görevler verildi. Bu görevlerden en önemlisi bu bölgedeki öğrenciler için üstlenildi." dedi.

- "Hedefimize yaklaşıyoruz"

Sağladıkları başarılarla hedeflerine doğru yaklaştıklarına işaret eden Ayaz, şöyle devam etti:

"Amacımız kentteki gençleri voleybola kazandırmak ve sevdirmek. Özellikle kentin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan gençleri uyuşturucu, sigara, alkol ve terörden uzak tutmak adına yapılan bir çalışmaydı. Takımı kurarken bir vitrin, kolej takımı kurma hedefimiz vardı, hedefimize yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ikinci lige, bu ligden birinci lige yükselerek hedefimize bir adım daha yaklaşılmış olundu. Gaziantepli gençleri takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar bölgenin çocuklarını müsabakalara, antrenmanlara dahil etmeye çalışıyoruz, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına voleybolu, sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Takımımız bu doğrultuda kuruldu."

- "Hem kızlarda hem de erkeklerde voleybolda yoğun ilgi oluştu"

Ayaz, ligde 12 takımla mücadele edeceklerini ve bu mücadelelere Gaziantepli gençleri dahil ettiklerine ifade etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmek istediklerini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çok yüksek ama hedefimiz sadece müsabaka yapıp kazanmak değil, kentin gençlerini, çocukları bu branşa kazandırmak, voleybol ve sporu sevdirmek. İlk hedefimiz buydu. Yavaş yavaş amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah play-off oynamak ve sonra Allah nasip ederse Efeler Ligi'ne yükselmeyi de hedefliyoruz. Herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor. Yaz spor okulları adı altındaki ücretsiz kurslar vardı. Normal şartlarda geçtiğimiz yıllarda basketbol voleybolun çok önündeydi. Bu yaz voleybola katılımlarda patlama oldu. Bizim bunda faydamız oldu. Hem kızlarda hem de erkeklerde voleybolda yoğun ilgi oluştu. Salonlarımızın hepsi tam kapasite voleybola hizmet etti. Kentte voleybolda olumlu yönde gerçek bir ivme yakaladık."

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Gaziantep Voleybol gençler teşvik

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