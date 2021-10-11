Gaziantep, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dar alandaki çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına 13 Ekim Çarşamba günü devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz